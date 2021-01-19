«Милан» договорился с «Челси» об аренде защитника

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19 Января 2021, 22:16,
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«Милан» согласовал с «Челси» условия арендной сделки по защитнику Фикайо Томори. «Россонери» получат право выкупа контракта за 30 млн евро. О завершающей стадии переговоров сообщают многие итальянские СМИ. 23-летний футболист должен пройти медосмотр в Милане в среду.
Фикайо Томори - воспитанник клубной академии «Челси» и уже успел на правах аренды поиграть в «Брайтоне», «Халл Сити» и «Дерби». В текущем сезоне футболист выходил на поле четыре раза и провел 234 минуты.
Томори может стать третьим зимним новичком «Милана». Ранее у «Торино» был арендован Суалихо Мейте, а также свободным агентом подписан Мари Манджукич.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Фикайо Томори