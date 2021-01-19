«Милан» договорился с «Челси» об аренде защитника

«Милан» согласовал с «Челси» условия арендной сделки по защитнику Фикайо Томори. «Россонери» получат право выкупа контракта за 30 млн евро. О завершающей стадии переговоров сообщают многие итальянские СМИ. 23-летний футболист должен пройти медосмотр в Милане в среду.

Фикайо Томори - воспитанник клубной академии «Челси» и уже успел на правах аренды поиграть в «Брайтоне», «Халл Сити» и «Дерби». В текущем сезоне футболист выходил на поле четыре раза и провел 234 минуты.

Томори может стать третьим зимним новичком «Милана». Ранее у «Торино» был арендован Суалихо Мейте, а также свободным агентом подписан Мари Манджукич.