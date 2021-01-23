​Пиоли высказался после крупного поражения от «Аталанты»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после крупного домашнего поражения от «Аталанты» со счётом 0:3.

«Думаю, «Аталанта» является единственной командой, которую мы не смогли обыграть [видимо, Пиоли имеет ввиду период под его руководством]. Очевидно, что они умеют усложнить нам жизнь.

Мы хорошо начали матч, поставили много игроков в атаку. Жаль, что первый гол мы пропустили после стандарта. Второй же гол закрыл игру. У нас было время, но мы не смогли вернуться. Мы могли выступить лучше, мы знали, что нужно защищаться более внимательно.

«Аталанта» сегодня выступила лучше нас, поражения от сильных команд могут случаться. Обидно, что после второго гола мы потеряли веру. Чемпионат Италии очень конкурентоспособен, но мы находимся на вершине и хотим сказать своё слово», - сказал Пиоли Sky Sport Italia.