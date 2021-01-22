​Гасперини: «Милан» утёр нос многим экспертам»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини провёл пресс-конференцию перед матчем против «Милана».

«Милан» показал, что они команда. Они утёрли нос многим экспертам. «Милан» смог восполнить отсутствие Ибрагимовича. Футболисты важны в футболе, но команда важнее», - высказался Гасперини.

«В матчах такого типа, как «Милан» - «Аталанта», люди ожидают футбола высокого качества, но иногда получается не так. Мы надеемся, что игра всем понравится. Нелегко быть на высоте, но у каждой команды есть шанс», - отметил тренер.

«Милан» и «Аталанта» сыграют в субботу, двадцать третьего января.