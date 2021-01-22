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​Пиоли: «Ибрагимович и Манджукич могут играть вместе»

22 Января 2021, 18:25,

twitter.com

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу новичка команды Марио Манджукича.

«Марио сразу вписался в команду. Он уже играл в Италии и имеет современный европейский менталитет. У него не было проблем в начале своей работы с командой, было много позитива. Физически Манджукич в порядке. Он давно не играл, но показал себя энергичным.

Есть два пути: либо я придерживаю Манджукича недели три-четыре, чтобы он набрал форму, либо я ускоряюсь и выставляю его на поле, чтобы он набрал ритм. Я выбираю второй вариант. Марио готов сыграть завтра [против «Аталанты» в субботу].

Ибрагимович и Манджукич вместе на поле? Я думаю и верю, что это возможно», - сказал Пиоли на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Марио Манджукич, Стефано Пиоли
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