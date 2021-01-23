Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович проводит 600-й матч в чемпионатах

23 Января 2021, 20:22,

Global Look Press

В субботу вечером «Милан» проводит домашний матч против «Аталанты» в рамках девятнадцатого тура чемпионата Италии. Звёздный форвард «россонери» Златан Ибрагимович вышел на футбольное поле с первых минут. Для шведа это 600-й матч в чемпионатах разных стран, сообщают эксперты футбольной статистики из Opta.

В предыдущих тринадцати играх текущего сезона Ибрагимович записал на свой счёт тринадцать забитых мячей. С двенадцатью голами в Серии А Златан делит второе место в гонке бомбардиров, уступая только Криштиану Роналду (15), сыгравшему на шесть игр больше.

Следить за игрой между «Миланом» и «Аталантой» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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