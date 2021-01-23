Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович: «Зимнее чемпионство для меня ничего не значит»

23 Января 2021, 23:54,

Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался после крупного домашнего поражения от «Аталанты» (0:3).

Несмотря на такой результат, «россонери» завершили первый круг Серии А на вершине турнирной таблицы.

«Сегодня многое пошло не так. Я не хочу искать оправданий, потому что в каждой игре нужно добиваться результата. Сегодня нам это не удалось.

В последних тридцати восьми турах мы проиграли только дважды. Для Серии А это не так уж плохо. Когда из-за отсутствия ряда игроков на их место приходят неопытные, можно так говорить. Но это не оправдание.

Мы зимние чемпионы, но для меня это ничего не значит. Да, мы пока неплохо выступаем, но сейчас начинается трудный этап», - сказал Ибрагимович Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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