Фирпо думает над возможностью перехода в «Милан»

Защитник испанской «Барселоны» Жуниор Фирпо может перейти в итальянский «Милан», но трансферу могут помешать определённые обстоятельства.

Дело в том, что доминиканец недавно стал отцом, и его семья не сможет в ближайшее время переехать в Милан из Барселоны. В связи с этим Жуниор взял паузу на размышления. Руководство «Милана» в свою очередь решает, сколько времени дать Фирпо на решение проблем, прежде чем рассматривать следующую кандидатуру.

В текущем сезоне Жуниор Фирпо провёл за «Барселону» во всех турнирах всего 10 матчей, в основном появляясь на замену, и отметился одной голевой передачей.