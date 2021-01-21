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Фирпо думает над возможностью перехода в «Милан»

21 Января 2021, 20:25,

Global Look Press

Защитник испанской «Барселоны» Жуниор Фирпо может перейти в итальянский «Милан», но трансферу могут помешать определённые обстоятельства. 

Дело в том, что доминиканец недавно стал отцом, и его семья не сможет в ближайшее время переехать в Милан из Барселоны. В связи с этим Жуниор взял паузу на размышления. Руководство «Милана» в свою очередь решает, сколько времени дать Фирпо на решение проблем, прежде чем рассматривать следующую кандидатуру.

В текущем сезоне Жуниор Фирпо провёл за «Барселону» во всех турнирах всего 10 матчей, в основном появляясь на замену, и отметился одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Барселона, Милан, Жуниор Фирпо
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