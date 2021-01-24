Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович – Сапате: «Я забил больше голов, чем ты провёл матчей в своей карьере»

24 Января 2021, 09:36,

Global Look Press

Испанская Marca пишет о том, что в концовке матча чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой» произошёл мини-конфликт между Златаном Ибрагимовичем и Дуваном Сапатой.

Напомним, «Аталанта» разгромила «Милан» на выезде со счётом 3:0. Дуван Сапата стал автором третьего гола команды из Бергамо.

«Я забил больше голов, чем ты провёл матчей в своей карьере», - сказал Ибрагимович Сапате, по данным источника. Футболист «Аталанты» никак не отреагировал на эту фразу.

Несмотря на крупное домашнее поражение, «Милан» завершил первый круг чемпионата на вершине турнирной таблицы. «Аталанта» пока что четвёртая.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Аталанта, Дуван Сапата
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