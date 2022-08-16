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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ройс признался, что не любит смотреть Бундеслигу

 
16 Августа 2022 • 23:03 Комментировать
Боруссия Д
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20.08 16:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс дал понять, что не любит смотреть матчи немецкой Бундеслиги, так как слишком хорошо знаком с кухней этого чемпионата. Он поведал, что вместо немецкого предпочитает другой чемпионат.

- Бундеслига? Нет, я не смотрю ее. Я хорошо знаю ее изнутри, поэтому предпочитаю смотреть испанский чемпионат. Особенно когда играют «Барселона» с «Реалом». Но также я люблю матчи между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», это две большие команды с отличными игроками, - цитирует Ройса подкаст OMR.

Марко Ройс всю свою карьеру играл только лишь в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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БОРУССИЯ Д ВЕРДЕР
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