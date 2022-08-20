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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» стал первой командой в истории Бундеслиги, забившей три мяча после 89-й минуты

 
20 Августа 2022 • 23:07 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Вердер
окончен

Всего лишь один гол в первых двух матчах чемпионата Германии пропустила дортмундская «Боруссия», и уверенно шла к сухой победе над «Вердером» в матче третьего тура. Но за последние буквально несколько минут команда пропустила три гола и потерпела катастрофу.

За считанные минуты «Вердер» забил три мяча и перевернул ход игры, одержав невероятную волевую победу. Как выяснилось, впервые в истории Бундеслиги какому-либо клубу удалось забить после 89-й минуты три мяча, в ходе одного матча, разумеется.

В четвертом туре чемпионата немецкой Бундеслиги «Вердер» примет дома франкфуртский  «Айнтрахт».

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд
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окончен Вольфсбург 0:0 Шальке 04 1.83 3.80 4.20
окончен Боруссия Д 2:3 Вердер 1.40 5.20 7.40
окончен Штуттгарт 0:1 Фрайбург 2.60 3.60 2.60
окончен Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг
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