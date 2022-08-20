«Вердер» стал первой командой в истории Бундеслиги, забившей три мяча после 89-й минуты

Всего лишь один гол в первых двух матчах чемпионата Германии пропустила дортмундская «Боруссия», и уверенно шла к сухой победе над «Вердером» в матче третьего тура. Но за последние буквально несколько минут команда пропустила три гола и потерпела катастрофу.

За считанные минуты «Вердер» забил три мяча и перевернул ход игры, одержав невероятную волевую победу. Как выяснилось, впервые в истории Бундеслиги какому-либо клубу удалось забить после 89-й минуты три мяча, в ходе одного матча, разумеется.

В четвертом туре чемпионата немецкой Бундеслиги «Вердер» примет дома франкфуртский «Айнтрахт».