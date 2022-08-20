Наставник «Боруссии»: «Мы должны были побеждать»

Всего лишь один гол в первых двух матчах чемпионата Германии пропустила дортмундская «Боруссия», и уверенно шла к сухой победе над «Вердером» в матче третьего тура. Но за последние буквально несколько минут команда пропустила три гола и потерпела катастрофу.

Наставник дортмундского клуба Эдин Терзич очень расстроен произошедшим.

- Мы заслужили это поражение, хотя должны были выиграть. Приходилось много защищаться. Такой итог игры раздражает, - цитирует специалиста немецкое издание Kicker. В четвертом туре чемпионата немецкой Бундеслиги «Боруссия» сыграет на выезде с берлинской «Гертой».