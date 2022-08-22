Менье не станет покидать «Боруссию»

Бельгийский защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье не заинтересован в уходе из клуба, несмотря на слухи о том, что он поссорился с главным тренером Эдином Терзичем и интерес к себе со стороны таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». В последнем матче дортмундского клуба Менье просидел на скамейке запасных всю игру, в то время как его команда терпела катастрофу на последних секундах матча.

Тем не менее, как пояснил спортивный директор клуба Себастьян Кель, «Боруссия» не получала предложений по трансферу футболиста, а сам он также не обращался с просьбой продать его, уточняет Sky Sports.