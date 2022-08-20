Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда растранжирила запас в два мяча в игре с «Вердером» и уступила

 
20 Августа 2022 • 18:35 Комментировать
Боруссия Д
2:3
Вердер
окончен

В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вердер». Несмотря на некоторые кадровые проблемы, «шмели» не испытывали проблем с бременцами и могли победить со счетом 2:0. Голы Юлиана Брандта Рафаэля Геррейро позволяли Дортмунду набрать 9 очков. Но провальные заключительные минуты обернулись для «Боруссии» фиаско. «Вердер» сравнял счет после ударов Ли Бьюкенена и Никласа Шмидта - 2:2. Оливер Бёрк перед финальным свистком вовсе шокировал соперника - 3:2 в пользу гостей. У «Боруссии» 6 очков, соперника - 4.

Протокол игры  
Боруссия Д2:3Вердер
(1:0) Брандт Юлиан45'  
(2:0) Геррейро Рафаэль77'  
Кобель ГрегорВольф Мариус  83'Хуммельс Матс 62' (Зюле Никлас ( 62') Шлоттербек НикоГеррейро РафаэльБеллингем ДжудДауд Махмуд 18' (Джан Эмре ( 18'  42') Брандт Юлиан 62' (Азар Торган ( 62') Ройс МаркоБайно-Гиттенс Джейми 62' (Джованни Рейна ( 62') Модест Антони  39' 81' (Мукоко Юссуфа ( 81')
Запасные: Мёнье ТомаTom RotheЭзкан СалихМайер Александер IIАлле Себастьян
Павленка ИржиПипер АмосВелькович МилошФридль МаркоВайзер МитчеллЮнг Антони 70' (Шмидт Никлас ( 70') Биттенкорт Леонардо 70' (Бьюкенен Ли ( 70') Гросс Кристиан 81' (Бёрк Оливер ( 81') Стаге Йенс 62' (Шмид Романо ( 62') Фуллкруг Никлас  29'Дукш Марвин 81' (Груев Илия ( 81')
Запасные: Штарк НикласАгу ФеликсЦеттерер МихаэльРапп Николай
20 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

Видео

Боруссия Дортмунд - Вердер. 1:0. Гол Юлиана Брандта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 1:0. Гол Юлиана Брандта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:0. Гол Рафаэля Геррейру (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:0. Гол Рафаэля Геррейру (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. Удар Азара в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. Удар Азара в штангу (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:1. Гол Ли Бьюкенена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:1. Гол Ли Бьюкенена (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:2. Гол Никласа Шмидта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:2. Гол Никласа Шмидта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:3. Гол Оливера Берка (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Боруссия Дортмунд - Вердер. 2:3. Гол Оливера Берка (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Боруссия Дортмунд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вольфсбург 0:0 Шальке 04 1.83 3.80 4.20
окончен Штуттгарт 0:1 Фрайбург 2.60 3.60 2.60
окончен Байер Л 0:3 Хоффенхайм 1.68 4.40 4.50
окончен Аугсбург 1:2 Майнц
окончен Боруссия Д 2:3 Вердер 1.40 5.20 7.40
20.08  19:30 Унион Берлин ... РБ Лейпциг
21.08  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 2.00 3.75 3.50
21.08  18:30 Бохум ... Бавария 13.00 7.60 1.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
18:38 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» переиграл «Штуттгарт», забив один мяч
18:37 · Германия. Бундеслига
«Майнц» дожал «Аугсбург» на 90-й минуте
18:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда растранжирила запас в два мяча в игре с «Вердером» и уступила
18:33 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» и «Шальке» пока без побед
18:28 · Германия. Бундеслига
«Байер» проиграл в третий раз подряд, «Хоффенхайм» разгромил соперника
16:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Вердер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
14:48 · Германия. Бундеслига
​Фанатам сложно добраться на матч «Боруссии» из-за непогоды
14:20 · Германия. Бундеслига
​Агент высказался о сроках восстановления Лунёва
12:50 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн объяснил, почему Роналду не может найти новый клуб 4
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» готов выложить более 20 миллионов евро за таланта из Бундеслиги
11:19 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нацелилась на игрока «Боруссии» Дортмунд
07:46 · Германия. Бундеслига
«Байер» продал конкурента Азмуна в итальянский клуб официально
03:07 · Германия. Бундеслига
«Унион» - «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
19 Августа
23:38 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца снова не добилась успеха, проиграв в Мёнхенгладбахе
22:02 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал о травме де Лихта
Все новости
Рекомендуем