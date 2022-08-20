«Боруссия» из Дортмунда растранжирила запас в два мяча в игре с «Вердером» и уступила

В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вердер». Несмотря на некоторые кадровые проблемы, «шмели» не испытывали проблем с бременцами и могли победить со счетом 2:0. Голы Юлиана Брандта Рафаэля Геррейро позволяли Дортмунду набрать 9 очков. Но провальные заключительные минуты обернулись для «Боруссии» фиаско. «Вердер» сравнял счет после ударов Ли Бьюкенена и Никласа Шмидта - 2:2. Оливер Бёрк перед финальным свистком вовсе шокировал соперника - 3:2 в пользу гостей. У «Боруссии» 6 очков, соперника - 4.

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