«Боруссия» из Дортмунда растранжирила запас в два мяча в игре с «Вердером» и уступила

В третьем туре Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вердер». Несмотря на некоторые кадровые проблемы, «шмели» не испытывали проблем с бременцами и могли победить со счетом 2:0. Голы Юлиана Брандта Рафаэля Геррейро позволяли Дортмунду набрать 9 очков. Но провальные заключительные минуты обернулись для «Боруссии» фиаско. «Вердер» сравнял счет после ударов Ли Бьюкенена и Никласа Шмидта - 2:2. Оливер Бёрк перед финальным свистком вовсе шокировал соперника - 3:2 в пользу гостей. У «Боруссии» 6 очков, соперника - 4.
Протокол игры
|(1:0) Брандт Юлиан45'
|(2:0) Геррейро Рафаэль77'
Кобель Грегор•Вольф Мариус• 83'Хуммельс Матс62' (Зюле Никлас (62') •Шлоттербек Нико•Геррейро Рафаэль•Беллингем Джуд•Дауд Махмуд18' (Джан Эмре (18') • 42'Брандт Юлиан62' (Азар Торган (62') •Ройс Марко•Байно-Гиттенс Джейми62' (Джованни Рейна (62') •Модест Антони 39'81' (Мукоко Юссуфа (81')
Павленка Иржи•Пипер Амос•Велькович Милош•Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Юнг Антони70' (Шмидт Никлас (70') •Биттенкорт Леонардо70' (Бьюкенен Ли (70') •Гросс Кристиан81' (Бёрк Оливер (81') •Стаге Йенс62' (Шмид Романо (62') •Фуллкруг Никлас• 29'Дукш Марвин81' (Груев Илия (81')
Запасные: Штарк Никлас•Агу Феликс•Цеттерер Михаэль•Рапп Николай
20 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
Видео
Бан пользователя