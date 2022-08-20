​Фанатам сложно добраться на матч «Боруссии» из-за непогоды

Штормовая погода парализовала движение на железнодорожном вокзале Дортмунда. Из-за попадания воды из строя вышла сигнальная вышка. Как следствие, примерно с 03:30 поезда не могут заходить на станцию, рассказывает Kicker.

Из-за ситуации у болельщиков возникли трудности с дорогой на матч между «Боруссией» и «Вердером». Дортмундский клуб призвал фанатов помогать друг другу и, например, брать людей в автомобили при наличии свободных мест.

Матч между «Боруссией» и «Вердером» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.