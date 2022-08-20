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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Фанатам сложно добраться на матч «Боруссии» из-за непогоды

 
20 Августа 2022 • 14:48 Комментировать
Боруссия Д
...
Вердер
1.40 5.20 7.40
Через 0 ч. 3 мин.

Штормовая погода парализовала движение на железнодорожном вокзале Дортмунда. Из-за попадания воды из строя вышла сигнальная вышка. Как следствие, примерно с 03:30 поезда не могут заходить на станцию, рассказывает Kicker.

Из-за ситуации у болельщиков возникли трудности с дорогой на матч между «Боруссией» и «Вердером». Дортмундский клуб призвал фанатов помогать друг другу и, например, брать людей в автомобили при наличии свободных мест.

Матч между «Боруссией» и «Вердером» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд
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БОРУССИЯ Д ВЕРДЕР
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20.08  16:30 Байер Л ... Хоффенхайм 1.68 4.40 4.50
20.08  16:30 Аугсбург ... Майнц
20.08  16:30 Боруссия Д ... Вердер 1.40 5.20 7.40
20.08  19:30 Унион Берлин ... РБ Лейпциг
21.08  16:30 Айнтрахт Фр ... Кёльн 2.00 3.75 3.50
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