«Рома» заинтересована в защитнике «Боруссии» Аканджи

«Рома» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Мануэлю Аканджи, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в услугах 27-летнего швейцарца также заинтересован миланский «Интер».

Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 36 матчей, отметившись в них одним забитым голом. За «Боруссию» Аканджи выступает с января 2018 года. Ранее он защищал цвета швейцарских клубов «Базель» и «Винтертур».