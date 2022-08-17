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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Рома» заинтересована в защитнике «Боруссии» Аканджи

 
17 Августа 2022 • 12:41 Комментировать
Боруссия Д
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20.08 16:30

«Рома» проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Мануэлю Аканджи, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, в услугах 27-летнего швейцарца также заинтересован миланский «Интер».

Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швейцарии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 36 матчей, отметившись в них одним забитым голом. За «Боруссию» Аканджи выступает с января 2018 года. Ранее он защищал цвета швейцарских клубов «Базель» и «Винтертур».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022
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БОРУССИЯ Д ВЕРДЕР
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