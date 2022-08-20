Тренер «Вердера»: «Просто безумие»

В матче третьего тура немецкого чемпионата Бундеслиги волей календаря «Вердеру» пришлось сыграть в Дортмунде с местной «Боруссией». К 89-й минуте «шмели» вели в счете, но затем случилось невероятное.

За считанные минуты «Вердер» забил три мяча и перевернул ход игры, одержав невероятную волевую победу. Как выяснилось, впервые в истории Бундеслиги какому-либо клубу удалось забить после 89-й минуты три мяча, в ходе одного матча, разумеется. Наставник команды Оле Вернер поделился своими чувствами.

- Бурная игра со счастливым окончанием. Конечно, в конце игры на нашей стороне была удача. Последние минуты матча - это просто безумие, - цитирует Вернера Kicker.

В четвертом туре чемпионата немецкой Бундеслиги «Вердер» примет дома франкфуртский «Айнтрахт».