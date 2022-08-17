Роналду может оказаться в дортмундской «Боруссии»

Испанское издание AS сообщает о том, что окружение португальского форварда Криштиану Роналду контактирует с представителями дортмундской «Боруссии», так как это - один из двух клубов, в которых он сможет поиграть в Лиге чемпионов.

Вторым является лиссабонский «Спортинг», в котором Роналду играл двадцать лет тому назад, но романтический порыв с возвращением в бывший клуб разбивается о скромные финансовые возможности клуба.

А вот с «Боруссией» роман сложится может - дортмундцы лишились своего новобранца Себастьена Алле, им нужна качественная замена, и в Роналду в этом смысле нет никаких сомнений.