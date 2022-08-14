«Бавария» разорвала оборону «Вольфсбурга», но забила только дважды

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Вольфсбурга» и на удивление обошлась без разгрома. При этом у «волков» был всего один удар в сторону ворот.
Бенжамен Павар пробил в перекладину, а Садио Мане открыл счет, правда, его радость была недолгой - вне игры. А вот к голу Джамала Мусиалы не было претензий, метко и четко, с линии штрафной. Еще до перерыва Томас Мюллер удачно подставил ногу-клюшку под удар Йозуа Киммиха.
Во втором тайме Мюллер и Мане минимально промахнулись. После этого удар Садио голкипер отразил на самой ленточке. 2:0, «Бавария» не оставила никаких сомнений в своем превосходстве.
Протокол игры
|(1:0) Мусиала Джамал33'
|(2:0) Мюллер Томас44'
Нойер Мануэль•Павар Бенжамен•Юпамекано Део•Эрнандес Люка• 15'Альфонсо Дэвис•Киммих Йозуа•Забитцер Марсель•Гнабри Серж46' (Сане Лерой (46') •Мюллер Томас•Мусиала Джамал83' (Гравенберх Райан (83') •Мане Садио80' (Тель Матис (80')
Запасные: Ньянзу Танги•Ульрайх Свен• 23'Сарр Буна•Де Лихт Маттайс•Мазрауи Нуссер•Станишич Йосип
Кастельс Коэн•Баку Ридле•Борнаув Себастьян•Лакруа Максанс•Ван де Вен Микки•Арнольд Максимилиан83' (Вранкс Астер (83') •Гилавоги Жошуа•Сванберг Маттиас 52'61' (Нмеча Феликс (61') •Виммер Патрик46' (Крузе Макс (46') •Нмеча Лукас83' (Брекало Йосип (83') •Мармуш Омар68' (Вальдшмидт Лука (68')
14 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Видео