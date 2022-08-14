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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» разорвала оборону «Вольфсбурга», но забила только дважды

14 Августа 2022 • 20:31 Комментировать
Бавария
2:0
Вольфсбург
окончен

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Вольфсбурга» и на удивление обошлась без разгрома. При этом у «волков» был всего один удар в сторону ворот.

Бенжамен Павар пробил в перекладину, а Садио Мане открыл счет, правда, его радость была недолгой - вне игры. А вот к голу Джамала Мусиалы не было претензий, метко и четко, с линии штрафной. Еще до перерыва Томас Мюллер удачно подставил ногу-клюшку под удар Йозуа Киммиха.

Во втором тайме Мюллер и Мане минимально промахнулись. После этого удар Садио голкипер отразил на самой ленточке. 2:0, «Бавария» не оставила никаких сомнений в своем превосходстве.

Протокол игры  
Бавария2:0Вольфсбург
(1:0) Мусиала Джамал33'  
(2:0) Мюллер Томас44'  
Нойер МануэльПавар БенжаменЮпамекано ДеоЭрнандес Люка  15'Альфонсо ДэвисКиммих ЙозуаЗабитцер МарсельГнабри Серж 46' (Сане Лерой ( 46') Мюллер ТомасМусиала Джамал 83' (Гравенберх Райан ( 83') Мане Садио 80' (Тель Матис ( 80')
Запасные: Ньянзу ТангиУльрайх Свен  23'Сарр БунаДе Лихт МаттайсМазрауи НуссерСтанишич Йосип
Кастельс КоэнБаку РидлеБорнаув СебастьянЛакруа МаксансВан де Вен МиккиАрнольд Максимилиан 83' (Вранкс Астер ( 83') Гилавоги ЖошуаСванберг Маттиас  52' 61' (Нмеча Феликс ( 61') Виммер Патрик 46' (Крузе Макс ( 46') Нмеча Лукас 83' (Брекало Йосип ( 83') Мармуш Омар 68' (Вальдшмидт Лука ( 68')
Запасные: Каминьски ЯкубПерван ПаваоОтавио ПаулоФилипп Максимилиан
14 августа. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Видео

Отмененный гол Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Отмененный гол Мане (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Джамала Мусиала (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Томаса Мюллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Томаса Мюллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вольфсбург
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окончен Майнц 0:0 Унион Берлин
окончен Бавария 2:0 Вольфсбург 1.15 8.50 16.00
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Сегодня, 14 Августа
20:31 · Германия. Бундеслига
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