«Бавария» разорвала оборону «Вольфсбурга», но забила только дважды

Во втором туре Бундеслиги «Бавария» играла против «Вольфсбурга» и на удивление обошлась без разгрома. При этом у «волков» был всего один удар в сторону ворот.

Бенжамен Павар пробил в перекладину, а Садио Мане открыл счет, правда, его радость была недолгой - вне игры. А вот к голу Джамала Мусиалы не было претензий, метко и четко, с линии штрафной. Еще до перерыва Томас Мюллер удачно подставил ногу-клюшку под удар Йозуа Киммиха.

Во втором тайме Мюллер и Мане минимально промахнулись. После этого удар Садио голкипер отразил на самой ленточке. 2:0, «Бавария» не оставила никаких сомнений в своем превосходстве.

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