Мюллер назвал причины поражения «Баварии» от аутсайдера Бундеслиги

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассказал, почему его команда потеряла очки во вчерашнем поединке чемпионата Германии против «Аугсбурга». Подопечные Юлиана Нагельсманна на выезде проиграли со счетом 1:2.

«Мы провели ужасный первый тайм. Было много потерь, не получалось быстрых выходов в атаку, а еще мы плохо сыграли в обороне. Практически ничего не получалось. Перерыв на матчи сборных негативно отразился на команде», - приводит слова опытного нападающего DAZN.

Мюнхенский коллектив, несмотря на фиаско, продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.