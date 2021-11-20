Нойер: «Бавария» обязана обыгрывать таких соперников, как «Аугсбург»

Страж ворот и один из лидеров «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий после неудачного матча с «Аугсбургом» в 12-м туре чемпионата Германии. Мюнхенская команда сенсационно уступила аутсайдеру со счетом 1:2.

«Необъяснимо. «Бавария» обязана обыгрывать таких соперников, как «Аугсбург». Мы превосходим их во многих компонентах. В первой половине нас как будто не было на поле. Команда мало шла в атаку и не создавала голевые моменты. Было мало опасности у чужих ворот», - цитирует Мануэля TZ.

После этого матча «Бавария» осталась на первом месте, имея в своем активе 28 набранных баллов.