Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 132 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Бавария» обязана обыгрывать таких соперников, как «Аугсбург»

20 Ноября 2021 • 09:42 Комментировать
Аугсбург
2:1
Бавария
окончен

Страж ворот и один из лидеров «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий после неудачного матча с «Аугсбургом» в 12-м туре чемпионата Германии. Мюнхенская команда сенсационно уступила аутсайдеру со счетом 1:2.

«Необъяснимо. «Бавария» обязана обыгрывать таких соперников, как «Аугсбург». Мы превосходим их во многих компонентах. В первой половине нас как будто не было на поле. Команда мало шла в атаку и не создавала голевые моменты. Было мало опасности у чужих ворот», - цитирует Мануэля TZ.

После этого матча «Бавария» осталась на первом месте, имея в своем активе 28 набранных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.11  17:30 Боруссия М ... Гройтер Фюрт 1.39 5.2 7.8
20.11  17:30 Боруссия Д ... Штуттгарт 1.45 5.2 6.4
20.11  17:30 Байер Л ... Бохум 1.36 5.4 8.2
20.11  17:30 Арминия ... Вольфсбург 4.1 3.8 1.89
20.11  17:30 Хоффенхайм ... РБ Лейпциг 3.25 3.9 2.09
20.11  20:30 Унион Берлин ... Герта 2.01 3.65 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
10:17 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» проиграла аутсайдеру - видео видео
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов платить экс-игроку «Зенита» десять миллионов в год
10:05 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал причины поражения «Баварии» от аутсайдера Бундеслиги
09:42 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Бавария» обязана обыгрывать таких соперников, как «Аугсбург»
09:37 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн объяснил, почему «Бавария» проиграла «Аугсбургу»
00:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» провалилась в матче с «Аугсбургом»
19 Ноября
23:59 · Германия. Бундеслига
Левандовски повторил рекорд Мюллера
22:00 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1 (закончен)
17:18 · Германия. Бундеслига
В Бундеслиге вводят жётские ограничения для болельщиков
13:09 · Германия. Бундеслига
Власти Германии могут ввести закон об обязательной вакцинации для профессиональных спортсменов
10:38 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» не исключают трансфер Холанна 2
10:26 · Германия. Бундеслига
Оуэн: «Если Левандовски не получит «Золотой мяч» - это будет преступлением»
18 Ноября
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова удовлетворить требования Рюдигера по зарплате слухи
17:52 · Германия. Бундеслига
Киммих отстранён от тренировок с «Баварией» из-за контакта с заразившемся Covid-19 другом
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
Все новости
Рекомендуем