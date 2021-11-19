Оуэн: «Если Левандовски не получит «Золотой мяч» - это будет преступлением»

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн поделился своим мнением касательно будущего обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Англичанин считает, что награда должна достаться нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовски.

«Ему не повезло в прошлом году, когда голосование отменили из-за пандемии. Статистика Левандовски просто ошеломляет. Считаю, что если за всю свою карьеру он так и не выиграет самый престижный индивидуальный приз в футболе, то это будет настоящим преступлением. Потрясающий игрок, я бы отдал свой голос за него», - прокомментировал возможные расклады событий Оуэн в интервью Euronews.