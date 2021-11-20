«Бавария» провалилась в матче с «Аугсбургом»

12-й тур чемпионата Германии начался с сенсационного результата. Третья команда лиги с конца, «Аугсбург», принимала «Баварию» и обыграла чемпиона со счётом 2:1. «Бавария» проснулась, только пропустив два гола подряд в первом тайме, тут же Роберт Левандовски отыграл один мяч. После перерыва мюнхенцы практически не отдавали мяч сопернику, но спастись так и не смогли, потерпев второе поражение в сезоне.
«Бавария» продолжает лидировать с запасом в 4 очка от второго места, а ее соперник покинул тройку худших.
Протокол игры
|(1:0) Педерсен Мадс 23'
|(2:0) Хан Андре 36'
|38' Левандовски Роберт (2:1)
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Гоувелеув Джеффри • Оксфорд Рис • Педерсен Мадс 74' ( Моравек Ян ( 74') • Калиджиури Даниэль 58' ( Фрамбергер Рафаэль ( 58' ) • 79'Майер Арне • Дорш Никлас 74' ( Груэсо Карлос ( 74') • Иаго Лопес • Хан Андре 45' 82' ( Кордова Серхио ( 82') • Зачири Анди 82' ( Йенсен Фредрик ( 82')
Запасные: Гюнтер Лассе • Винтер Фредерик • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен 87' ( Ньянзу Танги ( 87') • Юпамекано Део • Эрнандес Люка • 45'Ричардс Омар 52' ( Альфонсо Дэвис ( 52') • Забитцер Марсель 52' ( Мусиала Джамал ( 52') • Горецка Леон • Гнабри Серж • Мюллер Томас • Сане Лерой 69' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 69') • Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен • Рока Марк • Фрюхтль Кристиан • Кюизанс Микаэль • Сарр Буна
19 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).