«Бавария» провалилась в матче с «Аугсбургом»

12-й тур чемпионата Германии начался с сенсационного результата. Третья команда лиги с конца, «Аугсбург», принимала «Баварию» и обыграла чемпиона со счётом 2:1. «Бавария» проснулась, только пропустив два гола подряд в первом тайме, тут же Роберт Левандовски отыграл один мяч. После перерыва мюнхенцы практически не отдавали мяч сопернику, но спастись так и не смогли, потерпев второе поражение в сезоне.

«Бавария» продолжает лидировать с запасом в 4 очка от второго места, а ее соперник покинул тройку худших.