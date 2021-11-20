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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» провалилась в матче с «Аугсбургом»

20 Ноября 2021 • 00:23 Комментировать
Аугсбург
2:1
Бавария
окончен

12-й тур чемпионата Германии начался с сенсационного результата. Третья команда лиги с конца, «Аугсбург», принимала «Баварию» и обыграла чемпиона со счётом 2:1. «Бавария» проснулась, только пропустив два гола подряд в первом тайме, тут же Роберт Левандовски отыграл один мяч. После перерыва мюнхенцы практически не отдавали мяч сопернику, но спастись так и не смогли, потерпев второе поражение в сезоне.

«Бавария» продолжает лидировать с запасом в 4 очка от второго места, а ее соперник покинул тройку худших.

Протокол игры  
Аугсбург 2:1 Бавария
(1:0) Педерсен Мадс 23'    
(2:0) Хан Андре 36'    
    38' Левандовски Роберт (2:1)
Гикевич Рафал Гумни Роберт Гоувелеув Джеффри Оксфорд Рис Педерсен Мадс   74' (Моравек Ян (   74') Калиджиури Даниэль   58' (Фрамбергер Рафаэль (   58'   79') Майер Арне Дорш Никлас   74' (Груэсо Карлос (   74') Иаго Лопес Хан Андре   45'   82' (Кордова Серхио (   82') Зачири Анди   82' (Йенсен Фредрик (   82')
Запасные: Гюнтер Лассе Винтер Фредерик Коубек Томаш Грегорич Михаэль
Нойер Мануэль Павар Бенжамен   87' (Ньянзу Танги (   87') Юпамекано Део Эрнандес Люка   45' Ричардс Омар   52' (Альфонсо Дэвис (   52') Забитцер Марсель   52' (Мусиала Джамал (   52') Горецка Леон Гнабри Серж Мюллер Томас Сане Лерой   69' (Чупо-Мотинг Эрик (   69') Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен Рока Марк Фрюхтль Кристиан Кюизанс Микаэль Сарр Буна
19 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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окончен Аугсбург 2:1 Бавария
20.11  17:30 Боруссия М ... Гройтер Фюрт 1.39 5.2 7.8
20.11  17:30 Боруссия Д ... Штуттгарт 1.45 5.2 6.4
20.11  17:30 Байер Л ... Бохум 1.36 5.4 8.2
20.11  17:30 Арминия ... Вольфсбург 4.1 3.8 1.89
20.11  17:30 Хоффенхайм ... РБ Лейпциг 3.25 3.9 2.09
20.11  20:30 Унион Берлин ... Герта 2.01 3.65 3.75
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Сегодня, 20 Ноября
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