Левандовски повторил рекорд Мюллера

Матчем между «Аугсбургом» и «Баварией» открылся 12-й тур чемпионата Германии. Мюнхенцы неожиданно пропустили от аутсайдера два гола подряд, правда, довольно быстро форвард Роберт Левандовски отыграл один гол. И этот результативный удар с передачи Томаса Мюллера стал для поляка рекордным. Левандовски повторил рекорд другого Мюллера из «Баварии», Герда, по количеству голов на выезде в ворота одной команды (11). Если у Левандовски «любимая» команда - «Аугсбург», то Герд Мюллер наколотил столько же в гостях у «Шальке».

Если «Бавария» сегодня проиграет, все равно сохранит первое место по итогам тура, а вот ее соперник может уйти с позиции стыковых матчей.