Нагельсманн объяснил, почему «Бавария» проиграла «Аугсбургу»

Накануне в немецкой Бундеслиге прогремела сенсация. Мюнхенская «Бавария» в матче 12-го тура потерпела поражение от одного из аутсайдеров чемпионата «Аугсбурга» со счетом 1:2.

Своими впечатлениями от противостояния поделился наставник проигравших Юлиан Нагельсманн.

«Мы начали часто пропускать. Соперник не имел много моментов, но свои два шанса использовал. Если не забиваешь сам, то рискуешь проиграть. То же самое было в игре против «Айнтрахта». Когда не идет в нападении, нужно внимательнее действовать у своих ворот», - приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Несмотря на поражение, «Бавария» сохранит за собой первое место по итогам этого тура.