Киммих отстранён от тренировок с «Баварией» из-за контакта с заразившемся Covid-19 другом

На сегодняшней тренировке «Баварии» в преддверии матча с «Аугсбургом» в Бундеслиге отсутствовал полузащитник Йозуа Киммих. Как стало известно позже, футболист был отстранен от занятий из-за контакта с кем-то из своего окружения, кто подозревается в заражении коронавирусом.

Такой информацией на пресс-конференции поделился главный тренер команды Юлиан Нагельсман. Примечательно, что сам Киммих до сих не вакцинирован несмотря на критику со стороны общественности.

Полагается, что участие немца в ближайшем поединке маловероятна. Впрочем, есть вероятность возвращения в основную группу к играм мюнхенцев в Лиге чемпионов.