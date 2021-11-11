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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может не выплатить часть зарплаты Киммиху из-за того, что игрок не вакцинирован

11 Ноября 2021 • 14:18 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
12.00 7.50 1.20
19.11 22:30

На днях стало известно, что полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих отправился на карантин после того, как сдал положительный тест на коронавирус. Примечательно, что немец активно спонсирует разработку вакцины, но сам еще не прививался, из-за чего его начали критиковать на родине.

Более того, теперь футболист может лишиться части своей зарплаты. Дело в том, что согласно закону Германии, работодателю разрешается не выплачивать работнику сумму за период его пребывания на самоизоляции, если тот не вакцинирован. Подобное решение парламент страны принял около недели назад, в начале ноября.

Таким образом, Киммих рискует не досчитаться 384 тысячи евро. Правда, пока нет информации, собирается ли сам мюнхенский клуб пойти на такие радикальные меры, сообщает местное издание Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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