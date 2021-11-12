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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ»

12 Ноября 2021 • 11:47 Комментировать (2)
Аугсбург
...
Бавария
12.00 7.50 1.20
19.11 22:30

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Уле Хёнесс ответил на вопросы журналистов, сможет ли немецкий гранд в текущем сезоне снова претендовать на титул Лиги чемпионов в условиях огромной конкуренции. В пример были приведены «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые подверглись чиновником критике за стиль ведения своих дел на рынке.

«Для успеха мало их денег, его просто так не купишь. Посмотрите, сколько они потратили. А что выиграли? Ничего. Я буду неимоверно рад, если мы их опять обыграем. Разница между мной и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи в том, что свои деньги я зарабатывал постоянным трудом, а ему они «упали с неба», вот и все», - прокомментировал Хёнесс в интервью порталу Goal.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити ПСЖ Ули Хенесс
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Ноября 2021 в 12:04
Лукавит Хенес , не надо ангелочком прикидываться , так как обсасывает Бавария клубы бундеслиги ни сити ни псж не делают .
RedMonk
12 Ноября 2021 в 12:17
все верно сказал !
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