«Успех за деньги не купишь»: Почетный президент «Баварии» резко высказался о «Сити» и «ПСЖ»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Уле Хёнесс ответил на вопросы журналистов, сможет ли немецкий гранд в текущем сезоне снова претендовать на титул Лиги чемпионов в условиях огромной конкуренции. В пример были приведены «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые подверглись чиновником критике за стиль ведения своих дел на рынке.

«Для успеха мало их денег, его просто так не купишь. Посмотрите, сколько они потратили. А что выиграли? Ничего. Я буду неимоверно рад, если мы их опять обыграем. Разница между мной и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи в том, что свои деньги я зарабатывал постоянным трудом, а ему они «упали с неба», вот и все», - прокомментировал Хёнесс в интервью порталу Goal.