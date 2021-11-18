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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готова удовлетворить требования Рюдигера по зарплате слухи

18 Ноября 2021 • 18:23 Комментировать
Аугсбург
...
Бавария
13.50 7.60 1.18
19.11 22:30

По всей видимости, Антонио Рюдигер все же покинет «Челси» по окончании сезона на правах свободного агента. Лондонцы не могут удовлетворить требования немца по зарплате, а вот потенциальные покупатели готовы предложить ему улучшенные условия личного контракта.

Вполне вероятным считается возвращение футболиста на родину – местное издание Bild раскрыло детали переговоров между агентами игрока и руководством «Баварии». Согласно источнику, мюнхенцы не против платить Рюдигеру 12 миллионов евро в год, что в два раза больше той суммы, которую он получает на Туманном Альбионе.

Также интерес к защитнику ранее проявлял мадридский «Реал», но до конкретного предложения дело пока так и не дошло.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Антонио Рюдигер
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