По всей видимости, Антонио Рюдигер все же покинет «Челси» по окончании сезона на правах свободного агента. Лондонцы не могут удовлетворить требования немца по зарплате, а вот потенциальные покупатели готовы предложить ему улучшенные условия личного контракта.

Вполне вероятным считается возвращение футболиста на родину – местное издание Bild раскрыло детали переговоров между агентами игрока и руководством «Баварии». Согласно источнику, мюнхенцы не против платить Рюдигеру 12 миллионов евро в год, что в два раза больше той суммы, которую он получает на Туманном Альбионе.

Также интерес к защитнику ранее проявлял мадридский «Реал», но до конкретного предложения дело пока так и не дошло.