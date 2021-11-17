По всей видимости, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски до сих пор не отказался от своей идеи сменить обстановку и попробовать силы в другом чемпионате. Более того, у поляка есть вариант переехать в английскую Премьер-лигу.

По информации испанского издания Fichajes, в услугах поляка заинтересован «Челси», который следит за ситуацией вокруг окончательного решения футболиста. Если Левандовски действительно попытается оформить свой трансфер, то лондонцы будут первыми, кто предложит ему сотрудничество.

Стоит уточнить, что действующее соглашение форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года. При этом, 33-летнего игрока хочет сохранить руководство «Баварии», считая его неотъемлемой частью команды.