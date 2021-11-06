Маттеус: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» больше, чем Бензема, у Карима нет трофеев»

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус считает, что «Золотой мяч» по итогам 2021 года должен достаться именно нападающему мюнхенской команды Роберту Левандовски.

По словам немца, единственным конкурентом поляка в борьбе за престижную награду является только форвард «Реала» Карим Бензема, но он отметил один аспект, в котором представитель испанского гранда уступает Роберту.

«У Бензема нет трофеев, его команды ничего не выиграли. А Левандовски должен был удостоится приза еще в прошлом году. Для меня он – фаворит», - цитирует Маттеуса издание AS.

Примечательно, что эксперт решил не брать во внимание титул Лиги наций, добытый сборной Франции.