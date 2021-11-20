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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски: «Два гола от аутсайдера - это перебор»

20 Ноября 2021 • 13:13 Комментировать
Аугсбург
2:1
Бавария
окончен

Главная звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о поражении от «Аугсбурга» в поединке 12-го тура немецкой Бундеслили. Лидер чемпионата сенсационно уступил аутсайдеру со счетом 1:2.

«Бавария» не показала свою лучшую игру. Много чего не сработало. Два пропущенных мяча – это перебор. Мы обязаны действовать на более высоких скоростях. Нам нужно двигаться дальше и доказать болельщикам, что мы способны играть намного лучше», - приводит слова польского голеадора пресс-служба клуба.

Несмотря на неудачу, подопечные Юлиана Нагельсманна продолжают лидировать в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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