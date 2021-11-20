Левандовски: «Два гола от аутсайдера - это перебор»

Главная звезда мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о поражении от «Аугсбурга» в поединке 12-го тура немецкой Бундеслили. Лидер чемпионата сенсационно уступил аутсайдеру со счетом 1:2.

«Бавария» не показала свою лучшую игру. Много чего не сработало. Два пропущенных мяча – это перебор. Мы обязаны действовать на более высоких скоростях. Нам нужно двигаться дальше и доказать болельщикам, что мы способны играть намного лучше», - приводит слова польского голеадора пресс-служба клуба.

Несмотря на неудачу, подопечные Юлиана Нагельсманна продолжают лидировать в турнирной таблице.