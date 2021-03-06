​Флик считает, что трансфер Холанна в «Баварию» возможен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, допускает ли он, что форвард Эрлинг Холанн повторит путь Роберта Левандовски, перейдя из дортмундской «Боруссии» в «Баварию».

«В жизни возможно многое, ничего нельзя исключать. Но до этого ещё далеко. У Холанна долгосрочный контракт в Дортмунде, плюс он находится на карандаше у многих ведущих клубов Европы», - рассказал Флик Sky Germany.

В субботу Холанн дважды забил в ворота «Баварии», но «Боруссия» в ответ пропустила в Мюнхене четыре раза и проиграла. Команда Флика продолжает лидировать в чемпионате Германии.