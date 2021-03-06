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​Флик считает, что трансфер Холанна в «Баварию» возможен

06 Марта 2021, 23:21,

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос, допускает ли он, что форвард Эрлинг Холанн повторит путь Роберта Левандовски, перейдя из дортмундской «Боруссии» в «Баварию».

«В жизни возможно многое, ничего нельзя исключать. Но до этого ещё далеко. У Холанна долгосрочный контракт в Дортмунде, плюс он находится на карандаше у многих ведущих клубов Европы», - рассказал Флик Sky Germany.

В субботу Холанн дважды забил в ворота «Баварии», но «Боруссия» в ответ пропустила в Мюнхене четыре раза и проиграла. Команда Флика продолжает лидировать в чемпионате Германии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Ханс-Дитер Флик
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