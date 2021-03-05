Экс-тренер Холанна: «Его следующей команде сильно повезёт»

Бывший тренер форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна Альф Ингве Бернтсен дал прогноз по будущему футболиста.

- Считаю, что сейчас «Боруссия» - идеальный клуб для Эрлинга, - приводит слова Бернтсена Digital. - Ему только 20 лет, он может развиваться и расти в Дортмунде. Но сейчас он на том уровне, когда можно перейти в топ-клуб и успешно там играть. Поэтому обе опции будут правильными для Эрлинга. Он может отлично выступать в любой команде, включая «Реал». Только травма может его остановить. Я думаю, что следующей команде Холанна сильно повезет.

В этом сезоне норвежец забил 27 голов в 27 матчах.