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Леманн: «Холанн меня пугает больше Мбаппе»

04 Марта 2021, 21:49,

Бывший голкипер «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн в восторге от новых звёздочек европейского футбола Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна.

- Как я бы играл против Холанна? В зависимости от расстояния между ним и воротами и тем, смог бы я его остановить до того, как он протолкнет мяч вперед. Я бы выставил перед собой шипы. Сомневаюсь, что он бы захотел снова со мной встретиться, - приводит слова Леманна Marca.

- Кого бы я подписал будучи спортивным директором? Обоих. Это действительно уникальные игроки. Мбаппе сочетает технику и атлетизм, а Холанн - технику и габариты. За свою карьеру я никогда видел и не играл против такого игрока как Холанн. Он меня пугает больше Мбаппе, - добавил Леманн.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Йенс Леманн
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