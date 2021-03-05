Флик: «За Холанном будущее»

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг голоден до голов, за ним будущее, потому что у него есть всё, что нужно для успеха. Холанн очень быстр и здорово реализует свои моменты. Мы должны не давать ему получать мяч на свободном пространстве», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Уже завтра, шестого марта, мюнхенцы примут на своём поле «Боруссию».

20-летний норвежец сыграл восемнадцать матчей за дортмундский клуб, забил семнадцать голов и отдал пять голевых передач. Холанн перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга», сумма трансфера составила порядка двадцати миллионов евро.