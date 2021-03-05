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Флик: «За Холанном будущее»

05 Марта 2021, 23:14,

Наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанне.

«Эрлинг голоден до голов, за ним будущее, потому что у него есть всё, что нужно для успеха. Холанн очень быстр и здорово реализует свои моменты. Мы должны не давать ему получать мяч на свободном пространстве», - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Уже завтра, шестого марта, мюнхенцы примут на своём поле «Боруссию».

20-летний норвежец сыграл восемнадцать матчей за дортмундский клуб, забил семнадцать голов и отдал пять голевых передач. Холанн перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Зальцбурга», сумма трансфера составила порядка двадцати миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Эрлинг Холанн, Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
05 Марта 2021, 23:28

А, ну-ну, мы в Челси это уже немецкое слышали и про Вернера и про Кая Хаверца... угу, звезды Кай в состав не попадает, а Вернер в ворота. Боюсь я, что просто не понимают нагрузки в чемпионате Германии и уровень нагрузки в Англии. Там великие, а здесь, ну ладно, выше среднего... НО ПОСМОТРИМ, пока это лирика моя.

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