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«Бавария» в концовке дожала «Боруссию»: На дубль Холанна Левановски ответил хет-триком

06 Марта 2021, 22:26,

Центральный матч футбольной субботы прошёл в Германии: «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию».

Протокол игры  
Бавария 4:2 Боруссия Д
    2' Холанн Эрлинг (0:1)
    9' Холанн Эрлинг (0:2)
(1:2) Левандовски Роберт 26'    
(2:2) Левандовски Роберт 44'    
(3:2) Горетцка Леон 88'    
(4:2) Левандовски Роберт 90'    
Нойер Мануэль Зюле Никлас Боатенг Жером   70' (Мартинес Хави (   70') Алаба Давид Альфонсо Дэвис Киммих Йозуа Горетцка Леон Сане Лерой   90' (Эрнандес Люка (   90') Мюллер Томас   90' (Чупо-Мотинг Эрик (   90') Коман Кингсли   66' (Гнабри Серж (   66') Левандовски Роберт   28'
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Рока Марк Данташ Тьягу Сарр Буна Мусиала Джамал
Хитц Mapвин Мёнье Тома   29' Хуммельс Матс Загаду Дан-Аксель   70' (Беллингхем Джуд (   70') Шульц Нико Джан Эмре Делани Томас   70' (Морей Матеу (   70') Ройс Марко   76' (Рейньер Жезус (   76') Дауд Махмуд Азар Торган   60' (Тиггес Штеффен (   60') Холанн Эрлинг   60' (Брандт Юлиан (   60')
Запасные: Бюрки Роман Пасслак Феликс Пищек Лукаш Мукоко Юссуфа
06 марта. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).

 

«Бавария» Ханса-Дитера Флика выиграла все трофеи прошлого сезона, но после шестого из них (клубный чемпионат мира) выглядит не лучшим образом. В феврале мюнхенцы уже не так монолитны - сыграли вничью с «Арминией», проиграли «Айнтрахту», невероятно подпустили «Лейпциг» в Бундеслиге - между клубами всего два очка. Но последние два матча перед «Боруссией» выиграны «Баварией» очень уверенно, с общим счётом 9:2.

«Шмели» к главному матчу субботы тоже подошли в отличном настроении. «Боруссия» при Терзиче очень нестабильна, скатилась чуть ли не в середину турнирной таблицы в одно время, но последние четыре матча выиграны, а три из них - с «сухим» счётом. Но до «Баварии» далеко, до очной встречи команды разделяло целых 13 баллов, и «шмели» совсем не шли фаворитом по мнению экспертов и букмекеров.

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Флик на «Боруссию» выставил всех сильнейших: Мюллер, Коман, Сане, Левандовски. Терзич тоже не удивил атакующим трио - Азар, Ройс и Холанн. Санчо и Рейна травмированы. Зато удивил Эрлинг, начавший игру с очень быстрого гола. Вторая минута шла, когда Холанн на дуге штрафной площади поборолся, мяч отвоевал, быстро оценил ситуацию и пробил. Небольшой рикошет помог норвежцу переиграть Нойера - 0:1. Ещё серьёзнее ситуация стала чрез 7 минут. Холанн оформил дубль.

Но тут нужно выделить командное взаимодействие. Шикарная диагональ Дауда нашёл Шульца, тот покатил на ход Азару, а Торган прострелил на Эрлинга, которому осталось лишь попасть в створ - 0:2. «Бавария», конечно не расклеилась. Мюнхенцы навалились серией атак, создали пару опасных моментов, и за первый тайм отыгрались. Лерой Сане дважды крутанул соперника и прострелил, а Роберт Левандовски замкнул на дальнем углу вратарской. А уже под занавес первых 45 минут Кингсли Коман заработал пенальти в борьбе с Даудом, а Роберт Левандовски спокойно ответил дублем на дубль Холанна - 2:2.

Второй тайм от первого отличался разительно. Команды испугались собственной прыти и теперь решили сыграть осторожно. Ничейный счёт в принципе устраивал обе стороны. По крайней мере, так казалось. Очень медленно атаковали футболисты, практически не создавая опасных моментов. Совсем не похоже на «Баварию» и «Боруссию». Неприятнейшая новость настигла «шмелей» в ходе этой борьбы. Эрлинг Холанн покинул поле из-за травмы. И потом ещё две вынужденные замены произошли. Загаду сам поле покинул, а Боатенга даже унесли под руки.

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Но «Бавария» всё-таки вырвала победу, дважды забив на двух последних минутах основного времени матча. Томас Мюллер пришёл с левого фланга и забрасывал мяч на Левандовски. Однако ногу выставил Хуммельс, отбив мяч перед собой. Этим и воспользовался Леон Горецка, в касание пробивший под штангу.  А добил гостей Роберт Левандовски, точным ударом с линии штрафной площади, оформивший хет-трик - 4:2.

Мюнхенцы сместили «Лейпциг» с первой строчки, вновь опередив «быков» на два балла. А «Боруссия» проиграла впервые за месяц.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд
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Комментарии (3)
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0
redwhite1959
06 Марта 2021, 22:40

Как бы всё понятно в этом матче - играли две отличные команды, но в концовке "Бавария" оказалась сильнее! Непонятно вот что - 1) почему в начале второго тайма на Ройсе судья не поставил чистейший пеналь? 2) почему перед третьим голом хозяев судья не свистнул чистейшее нарушение на Джане, которого два игрока "Баварии" взяли в "коробочку"?

0
Misha_diablo_football
06 Марта 2021, 22:33

Весь матч давили и всё таки дожали в конце, БД после 2 гола вообще забыла об атаке с Баварией это непростительно....

0
Champions of the world
06 Марта 2021, 22:29

Отличная концовка! Бавария одержала волевую победу в этом ярком матче.

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