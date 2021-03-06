«Бавария» в концовке дожала «Боруссию»: На дубль Холанна Левановски ответил хет-триком

Центральный матч футбольной субботы прошёл в Германии: «Бавария» принимала дортмундскую «Боруссию».

«Бавария» Ханса-Дитера Флика выиграла все трофеи прошлого сезона, но после шестого из них (клубный чемпионат мира) выглядит не лучшим образом. В феврале мюнхенцы уже не так монолитны - сыграли вничью с «Арминией», проиграли «Айнтрахту», невероятно подпустили «Лейпциг» в Бундеслиге - между клубами всего два очка. Но последние два матча перед «Боруссией» выиграны «Баварией» очень уверенно, с общим счётом 9:2.

«Шмели» к главному матчу субботы тоже подошли в отличном настроении. «Боруссия» при Терзиче очень нестабильна, скатилась чуть ли не в середину турнирной таблицы в одно время, но последние четыре матча выиграны, а три из них - с «сухим» счётом. Но до «Баварии» далеко, до очной встречи команды разделяло целых 13 баллов, и «шмели» совсем не шли фаворитом по мнению экспертов и букмекеров.

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Флик на «Боруссию» выставил всех сильнейших: Мюллер, Коман, Сане, Левандовски. Терзич тоже не удивил атакующим трио - Азар, Ройс и Холанн. Санчо и Рейна травмированы. Зато удивил Эрлинг, начавший игру с очень быстрого гола. Вторая минута шла, когда Холанн на дуге штрафной площади поборолся, мяч отвоевал, быстро оценил ситуацию и пробил. Небольшой рикошет помог норвежцу переиграть Нойера - 0:1. Ещё серьёзнее ситуация стала чрез 7 минут. Холанн оформил дубль.

Но тут нужно выделить командное взаимодействие. Шикарная диагональ Дауда нашёл Шульца, тот покатил на ход Азару, а Торган прострелил на Эрлинга, которому осталось лишь попасть в створ - 0:2. «Бавария», конечно не расклеилась. Мюнхенцы навалились серией атак, создали пару опасных моментов, и за первый тайм отыгрались. Лерой Сане дважды крутанул соперника и прострелил, а Роберт Левандовски замкнул на дальнем углу вратарской. А уже под занавес первых 45 минут Кингсли Коман заработал пенальти в борьбе с Даудом, а Роберт Левандовски спокойно ответил дублем на дубль Холанна - 2:2.

Второй тайм от первого отличался разительно. Команды испугались собственной прыти и теперь решили сыграть осторожно. Ничейный счёт в принципе устраивал обе стороны. По крайней мере, так казалось. Очень медленно атаковали футболисты, практически не создавая опасных моментов. Совсем не похоже на «Баварию» и «Боруссию». Неприятнейшая новость настигла «шмелей» в ходе этой борьбы. Эрлинг Холанн покинул поле из-за травмы. И потом ещё две вынужденные замены произошли. Загаду сам поле покинул, а Боатенга даже унесли под руки.

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Но «Бавария» всё-таки вырвала победу, дважды забив на двух последних минутах основного времени матча. Томас Мюллер пришёл с левого фланга и забрасывал мяч на Левандовски. Однако ногу выставил Хуммельс, отбив мяч перед собой. Этим и воспользовался Леон Горецка, в касание пробивший под штангу. А добил гостей Роберт Левандовски, точным ударом с линии штрафной площади, оформивший хет-трик - 4:2.

Мюнхенцы сместили «Лейпциг» с первой строчки, вновь опередив «быков» на два балла. А «Боруссия» проиграла впервые за месяц.