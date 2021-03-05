Рейна, Геррейра и Санчо не сыграют с «Баварией»

Сразу несколько важных игроков дортмундской «Боруссии» не сыграют с мюнхенской «Баварией».

Как сообщила пресс-служба «дортмундцев», команде в ближайшем матче не помогут Джованни Рейна, Рафаэль Геррейро и Джедон Санчо.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится завтра, шестого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

После двадцати трёх туров дортмундцы занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставание от лидирующей «Баварии» составляет тринадцать зачетных баллов. До конца чемпионата командам осталось сыграть по одиннадцать матчей.