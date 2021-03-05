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Рейна, Геррейра и Санчо не сыграют с «Баварией»

05 Марта 2021, 22:48,

Сразу несколько важных игроков дортмундской «Боруссии» не сыграют с мюнхенской «Баварией».

Как сообщила пресс-служба «дортмундцев», команде в ближайшем матче не помогут Джованни Рейна, Рафаэль Геррейро и Джедон Санчо.

Матч между «Баварией» и «Боруссией» состоится завтра, шестого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

После двадцати трёх туров дортмундцы занимают лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставание от лидирующей «Баварии» составляет тринадцать зачетных баллов. До конца чемпионата командам осталось сыграть по одиннадцать матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Рафаэль Геррейро, Джедон Санчо, Джованни Рейна
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