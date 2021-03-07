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Боатенг получил травму колена в матче с «Боруссией»

07 Марта 2021, 17:36,

Защитник «Баварии» Жером Боатенг получил травму в матче с дортмундской «Боруссией» (4:2).

Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, у немецкого футболиста диагностировано растяжение связок левого колена. В ближайшие дни Боатенг приступит к восстановлению и будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, что ранее Боатенг пропустил несколько матчей из-за того, что его бывшая девушка была найдена мёртвой.

32-летний Боатенг сыграл двадцать матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне чемпионата Германии, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Жером Боатенг
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