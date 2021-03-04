«Бавария» способна заполучить Холанна

Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверен, что его клубу по силам провернуть сделку по приобретению прав на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. 20-летний норвежец забил 27 голов в 27 матчах за нынешнюю команду в текущем сезоне. Со следующего года в его контракте можно будет активировать опцию выкупа за 75 миллионов евро.

В интервью Sport1 Хайнер отметил: «Мы экономически очень сильный и здоровый клуб. Хотя мы очень пострадали от пандемии, все равно можем заполучить нужных нам игроков».

Также Хайнер заявил о намерении продлить контракты с Леоном Горетцкой и Никласом Зюле.