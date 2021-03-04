«Бавария» способна заполучить Холанна

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04 Марта 2021, 21:08,
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверен, что его клубу по силам провернуть сделку по приобретению прав на форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. 20-летний норвежец забил 27 голов в 27 матчах за нынешнюю команду в текущем сезоне. Со следующего года в его контракте можно будет активировать опцию выкупа за 75 миллионов евро.
В интервью Sport1 Хайнер отметил: «Мы экономически очень сильный и здоровый клуб. Хотя мы очень пострадали от пандемии, все равно можем заполучить нужных нам игроков».
Также Хайнер заявил о намерении продлить контракты с Леоном Горетцкой и Никласом Зюле.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Герберт Хайнер