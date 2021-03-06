​Холанн получил травму в игре с «Баварией»

В главном матче субботы в чемпионате Германии «Бавария» добилась волевой победы над дортмундской «Боруссией», превратив 0:2 в 4:2. В начале второго тайма повреждение получил форвард «шмелей» Эрлинг Холанн, оформивший дубль. Норвежский форвард был заменён.

В двадцати восьми матчах этого сезона Эрлинг Холанн записал на свой счёт двадцать девять голов и восемь результативных передач на партнёров.

Ранее мы сообщали, что Холанн забил сто голов во взрослой карьере быстрее, чем это удалось Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.