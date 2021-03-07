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Тренер «Боруссии» рассказал о травме Холанна

07 Марта 2021, 09:15,

Тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после поражения от «Баварии» (2:4) рассказал о травме Эрлинга Холанна.

Холанн в прошедшем матче оформил дубль, но уже в районе шестидесятой минуты норвежец был заменён.

«Холанн дал понять, что это незначительная проблема. Это был небольшой удар, он сможет сыграть во вторник против «Севильи». В течение последних нескольких недель Эрлинг играл в каждом матче, мы должны немного его защитить», - рассказал Терзич журналистам после завершения игры в Мюнхене.

В двадцати восьми матчах нынешнего сезона Эрлинг Холанн забил двадцать девять голов и отдал восемь голевых пасов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Эдин Терзич
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