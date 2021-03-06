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​Холанн забил 100 голов быстрее Роналду, Месси и Мбаппе

06 Марта 2021, 22:33,

В субботней игре Бундеслиги против «Баварии» форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил дубль. Талантливый норвежский форвард покорил отметку в 100 забитых голов во взрослой карьере.

Как сообщает Gracenote Live, Холанну для покорения планки в сто забитых мячей понадобилось всего лишь 146 матчей.

Для сравнения источник предоставил информацию о том, в каком матче забивали свои сотые голы другие известные форварды. Так, Килиану Мбаппе понадобилось 180 матчей, Лионелю Месси – 210, Златану Ибрагимовичу – 245, а Криштиану Роналду и вовсе 301.

Отметим, что «Боруссия» проиграла «Баварии» со счётом 2:4.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн
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