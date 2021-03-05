Мусиала подписал профессиональный контракт с «Баварией»

«Бавария» официально объявила о подписании профессионального контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой. Договор рассчитан до 2026 года. Летом 2019 года футболист приехал в Мюнхен из стана «Челси» и стремительно прогрессировал.

- Я очень польщен подписанием первого профессионального контракта с «Баварией», - приводит слова Мусиалы клубный сайт. - Мне очень комфортно в клубе и команде. Я играю с лучшими футболистами мира и ежедневно у них учусь на тренировках. Хочу отблагодарить Ханси Флика, Хасана Салихамиджича и Марко Неппе за веру в меня и представленный шанс.

В 27 матчах первой команды «Баварии» Мусиала забил четыре гола.