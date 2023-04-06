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Харрисон продлил свой контракт с «Лидсом»

06 Апреля 2023 • 21:24 Комментировать
Лидс
...
Кристал Пэлас
09.04 16:00

Нападающий Джек Харрисон и аутсайдер АПЛ «Лидс» заключили новое трудовое соглашение сроком на пять лет. О состоявшейся сделке в своих соцсетях отрапортавал знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

«Джек – это важная часть нашей команды и наших планов на будущее, очень рад, что он согласился посвятить своё будущее клубу на долгий срок», - цитирует Романо Виктора Орту, спортивного директора «Лидса».

Напомним, в текущем сезоне Харрисон является одним из важных игроков атаки в «Лидсе». На его счету уже пять голов и девять ассистов, если брать во внимание все официальные турниры, в которых участвовали «павлины».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Фабрицио Романо Джек Харрисон Виктор Орта
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ЛИДС КРИСТАЛ ПЭЛАС
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