Харрисон продлил свой контракт с «Лидсом»

Нападающий Джек Харрисон и аутсайдер АПЛ «Лидс» заключили новое трудовое соглашение сроком на пять лет. О состоявшейся сделке в своих соцсетях отрапортавал знаменитый инсайдер Фабрицио Романо.

«Джек – это важная часть нашей команды и наших планов на будущее, очень рад, что он согласился посвятить своё будущее клубу на долгий срок», - цитирует Романо Виктора Орту, спортивного директора «Лидса».

Напомним, в текущем сезоне Харрисон является одним из важных игроков атаки в «Лидсе». На его счету уже пять голов и девять ассистов, если брать во внимание все официальные турниры, в которых участвовали «павлины».