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«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Лидса»

09 Апреля 2023 • 18:00 Комментировать
Лидс
1:5
Кристал Пэлас
окончен

Представители нижней части таблицы Премьер-лиги, «Лидс» и «Кристал Пэлас» провели матч 30-го тура. По всем показателям игра получилась равной, как и первый тайм, в котором стороны обменялись голевыми ударами. Но после перерыва у лондонцев залетало всё, и они победили со счетом 5:1, у Джордана Айю дубль.

«Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место, «Лидс» - 16-й.

Протокол игры  
Лидс1:5Кристал Пэлас
(1:0) Бэмфорд Патрик21'  
  45'Гехи Марк (1:1)
  53'Айю Джордан (1:2)
  55'Эзе Эберечи (1:3)
  69'Эдуар Одсонн (1:4)
  77'Айю Джордан (1:5)
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКох РобинСтрёйк ПаскальФирпо Жуниор  44' 60' (Кристенсен Расмус ( 60') Маккенни Уэстон  86'Рока МаркХаррисон ДжекАаронсон Бренден 60' (Морено Родриго ( 60') Синистерра Луис 60' (Ньонто Вильфред ( 60'  90') Бэмфорд Патрик 79' (Рюттер Жоржиньо ( 79')
Запасные: Саммервилл КрисенсиоРоблес ЖоэльФоршоу АдамГринвуд СэмКупер Лиам
Джонстон СэмУорд Джоэл  50' 87' (Клайн Натаниэль ( 87') Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикЭзе ЭберечиДукуре Шейк 80' (Миливоевич Лука ( 80') Шлупп Джеффри 80' (Макартур Джеймс ( 80') Олисе МайклЭдуар Одсонн 74' (Хьюз Уилл ( 74') Айю Джордан 81' (Матета Жан-Филипп ( 81')
Запасные: Витворт ДжосефТомкинс ДжеймсРидевальд ЖайроСамби Локонга Альберт-Мбойо
09 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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