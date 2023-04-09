«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Лидса»

Представители нижней части таблицы Премьер-лиги, «Лидс» и «Кристал Пэлас» провели матч 30-го тура. По всем показателям игра получилась равной, как и первый тайм, в котором стороны обменялись голевыми ударами. Но после перерыва у лондонцев залетало всё, и они победили со счетом 5:1, у Джордана Айю дубль.

«Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место, «Лидс» - 16-й.