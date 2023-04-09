«Кристал Пэлас» забил 5 мячей в ворота «Лидса»

Представители нижней части таблицы Премьер-лиги, «Лидс» и «Кристал Пэлас» провели матч 30-го тура. По всем показателям игра получилась равной, как и первый тайм, в котором стороны обменялись голевыми ударами. Но после перерыва у лондонцев залетало всё, и они победили со счетом 5:1, у Джордана Айю дубль.
«Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место, «Лидс» - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Бэмфорд Патрик21'
|45'Гехи Марк (1:1)
|53'Айю Джордан (1:2)
|55'Эзе Эберечи (1:3)
|69'Эдуар Одсонн (1:4)
|77'Айю Джордан (1:5)
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Кох Робин•Стрёйк Паскаль•Фирпо Жуниор 44'60' (Кристенсен Расмус (60') •Маккенни Уэстон• 86'Рока Марк•Харрисон Джек•Ааронсон Бренден60' (Морено Родриго (60') •Синистерра Луис60' (Ньонто Вильфред (60') • 90'Бэмфорд Патрик79' (Рюттер Жоржиньо (79')
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл 50'87' (Клайн Натаниэль (87') •Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Эзе Эберечи•Дукуре Шейк80' (Миливоевич Лука (80') •Шлупп Джеффри80' (Макартур Джеймс (80') •Олисе Майкл•Эдуар Одсонн74' (Хьюз Уилл (74') •Айю Джордан81' (Матета Жан-Филипп (81')
09 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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