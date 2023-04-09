В тридцатом туре АПЛ «Кристал Пэлас» забил пять голов «Лидсу», причем победа получилась волевой - счет открыли именно «павлины», но затем «орлы» ответили так, как и полагается августейшим персонам, пятью голами.

Любопытно, что и в первом круге «Кристал Пэлас» был сильнее - на своем поле в октябре прошлого года «орлы» выиграли со счетом 2:1. Как оказалось, «Кристал Пэлас» выиграл оба матча в сезоне у «Лидса» впервые с 1986 года. Тогда «Кристал Пэлас» выигрывал со счетами 3:1, а затем и 3:0.

В следующем туре английского чемпионата «орлам» снова предстоит выезд, но уже в Саутгемптон.