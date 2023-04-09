Эзе: «Давно мы так не играли»

В тридцатом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» разгромил на выезде «Лидс», забив тому пять мячей. Один из них записал на свой счет полузащитник Эберечи Эзе, это был третий гол «орлов», который, как признают и в стане «Лидса», стал решающим с точки зрения исхода игры. Эзе прокомментировал свой успех.

- Это заслуга всех, кто работал не покладая рук. Мы давным-давно так не играли, - цитирует слова игрока Sky Sports.

В следующем, тридцать первом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» снова сыграет на выезде, но уже с «Саутгемптоном». Это случится пятнадцатого апреля.