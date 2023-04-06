Харрисон продлит контракт с «Лидсом»

Нападающий Джек Харрисон в ближайшее время продлит трудовой договор с «Лидсом».

По сведениям Sky Sports, 26-летний игрок уже согласовал все детали будущего соглашения, однако остались еще юридические формальности. Источник сообщает, что контракт между сторонами будет подписан в ближайшие сутки.

В сезоне-2022/23 на счету вингера пять забитых мячей и девять ассистов в 31 матче во всех турнирах. Действующий договор Харрисона с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Лидс» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке 29 очков за 29 туров.