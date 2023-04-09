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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бэмфорд забил свой 50-й гол за «Лидс»

09 Апреля 2023 • 19:36 Комментировать
Лидс
1:5
Кристал Пэлас
окончен

«Лидс» был сурово бит «Кристал Пэлас» в матче тридцатого тура английской Премьер-лиги, неосмотря на то, что подопечные Хави Грасии открыли счет и лучше провели первый тайм. Единственный гол «павлинов» записал на свой счет Патрик Бэмфорд, и это, как оказалось, был его юбилейный, 50-й гол за «Лидс», с учетом всех турниров, в которых Бэмфорд выступал и продолжает выступать за клуб.

Напомним, что Бэмфорд перебрался в «Лидс» в 2018 году, перед этим он поиграл в «Мидлсбро».

В следующем туре английского чемпионата «павлины» сыграют с «Ливерпулем», это случится семнадцатого апреля.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Кристал Пэлас Патрик Бэмфорд
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