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Заха ещё сыграет в этом сезоне

04 Апреля 2023 • 20:21 Комментировать
Лидс
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Кристал Пэлас
09.04 16:00

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха покидал поле в слезах после полученной травмы в игре против «Лестера». Были опасения, что форвард пропустит остаток сезона, то есть вообще больше не выступит за клуб, ведь его контракт истекает ближайшим летом. Впрочем, эти опасения не подтвердились. Как сообщает The Sun, обследование показало, что Заха пропустит три недели. Таким образом, 30-летний футболист поможет команде в заключительной части чемпионата.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом зону вылета лондонские «орлы» опережают всего лишь на четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристал Пэлас Уилфрид Заха
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ЛИДС КРИСТАЛ ПЭЛАС
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